Перенесшего операцию на сердце короля Испании выписали из больницы

31 августа 2019 14:50 (UTC+04:00)

Король Испании Хуан Карлос, перенесший операцию на сердце, выписан из больницы, сообщает издание ABC.
Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, 24 августа перенес плановую операцию на сердце в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). Король перенес троекратное коронарное шунтирование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное, он идет на поправку, сообщают медики. Ожидается, что он покинет больницу в ближайшие часы. В мае Королевский дом сообщил, что Хуан Карлос со 2 июня перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи. Он решил не участвовать в публичных мероприятиях через пять лет после того, как добровольно отрекся от престола 2 июня 2014 года в пользу сына.

Хуан Карлос I правил Испанией 39 лет. Диктатор Франсиско Франко назначил его наследником испанского престола еще в 1969 году, однако король занял его только после смерти Франко в ноябре 1975 года. После отречения Хуан Карлос, которому исполнился 81 год, продолжает носить титул короля.

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