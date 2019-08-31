Перенесшего операцию на сердце короля Испании выписали из больницы

Король Испании Хуан Карлос, перенесший операцию на сердце, выписан из больницы, сообщает издание ABC.

Хуан Карлос, отец нынешнего главы государства короля Фелипе VI, 24 августа перенес плановую операцию на сердце в клинике в городе Посуэло-де-Аларкон (провинция Мадрид). Король перенес троекратное коронарное шунтирование, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Состояние 81-летнего короля оценивается как стабильное, он идет на поправку, сообщают медики. Ожидается, что он покинет больницу в ближайшие часы. В мае Королевский дом сообщил, что Хуан Карлос со 2 июня перестанет исполнять общественные обязанности, возложенные на него как на члена королевской семьи. Он решил не участвовать в публичных мероприятиях через пять лет после того, как добровольно отрекся от престола 2 июня 2014 года в пользу сына.

Хуан Карлос I правил Испанией 39 лет. Диктатор Франсиско Франко назначил его наследником испанского престола еще в 1969 году, однако король занял его только после смерти Франко в ноябре 1975 года. После отречения Хуан Карлос, которому исполнился 81 год, продолжает носить титул короля.

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