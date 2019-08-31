В Афганистане десять человек погибли при взрыве

31 августа 2019 19:38 (UTC+04:00)

В афганском городе Кундуз, который правительственные силы зачистили от талибов, произошел взрыв, около 10 человек погибли, несколько пострадали, сообщает телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на телеканал сообщалось, что восемь мирных жителей погибли, 60 пострадали в результате столкновений между талибами и вооруженными силами Афганистана в северном городе Кундуз. Исполняющий обязанности министра обороны страны Асадулла Халид заявил, что вооружённые силы Афганистана отразили нападение боевиков движения "Талибан" на крупный город Кундуз и взяли его под свой контроль. При этом президент страны Ашраф Гани "решительно осудил" атаку талибов на город и подчеркнул приверженность властей защите жизни и имущества граждан.

Телеканал отмечает, что в результате взрыва также пострадал глава полиции города и несколько других людей. Ответственность за взрыв на себя взяло движение "Талибан". Оно подтвердило, что взрыв произвел смертник.

По информации агентства Пажвак, среди пострадавших и убитых есть журналисты.
Ранее власти и С

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская птицеводческая фабрика увеличит экспорт яиц в Афганистан
Бизнес 16:35
Главы правительств стран Содружества примут решение о проведении Игр стран СНГ
Другие страны 13:43
Трамп: США пока не достигли соглашения с талибами о выводе своих войск из Афганистана
США 04:11
В Афганистане военнослужащий США погиб при выполнении боевого задания
США 30 августа 23:49
Лавров обсудил с главой МИД Катара Сирию и Афганистан
Россия 30 августа 21:12
На заводе в Японии произошел взрыв
Другие страны 30 августа 10:31
Лента новостей
В Великобритании проходят демонстрации против приостановки работы парламента
Европа 19:43
Эрдоган: Турция может приступить к созданию буферной зоны в Сирии через несколько недель
Турция 19:26
В Гонконге полиция рекомендовала жителям закрыть окна и оставаться дома
Китай 19:17
Ураган "Дориан" может обрушиться на побережья Джорджии и Южной Каролины
США 18:54
СМИ: временный президент Туниса продлил режим ЧП до конца года
Другие страны 18:40
Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа
Энергетика 18:21
Вугар Рагимзаде: Бредовые заявления армянского премьера - серьезный удар по переговорному процессу
Точка зрения 18:07
Армия Судана назвала претендентов на посты министров обороны и внутренних дел страны
Другие страны 18:06
С 1 сентября зарплата в Азербайджане не может быть ниже 250 манатов - минтруда
Общество 17:34