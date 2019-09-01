Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Японии

Самолет канадской авиакомпании Air Canada совершил в воскресенье экстренную посадку в японском столичном аэропорту Нарита. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Kyodo.

По данным Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, Boeing 787 канадской авиакомпании следовал из Шанхая в Ванкувер, однако по дороге на лобовом стекле самолета образовалась трещина. В результате чего экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Японии. Отмечается, что никто из 299 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал.

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