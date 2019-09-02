Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе

2 сентября 2019 10:37 (UTC+04:00)

Великобритания рассматривает возможность размещения своих беспилотников в Персидском заливе на фоне ситуации вокруг задержания танкера, шедшего под британским флагом, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

По его информации, речь идет о возможной передислокации БПЛА, размещенных в Кувейте и выполняющих полеты над территорией Сирии и Ирака.

По данным телеканала, наблюдательная миссия будет организована в рамках помощи британским военным кораблям, сопровождающим танкеры, идущие под флагом Соединенного Королевства через Ормузский пролив.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан иранской стороной в Ормузском проливе. Согласно заявлению Корпуса стражей исламской революции, танкер, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки. Британские власти утверждали, что Иран в нарушение международного права задержал Stena Impero в территориальных водах Омана и затем заставил танкер войти в свои воды.

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