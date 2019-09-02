В Южной Корее госпитализировали 74 школьника из-за возможной утечки газа

2 сентября 2019 16:59 (UTC+04:00)

Не менее 74 учащихся старшей школы в южнокорейском городе Тэгу были доставлены в больницы после возможной утечки газа неизвестного происхождения, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным представителей местных властей, сообщения о неприятном запахе, похожем на запах газа, начали поступать в тот момент, когда около 800 учащихся принимали участие в церемонии инаугурации нового главы школы.

Многие ученики жаловались на тошноту и плохое самочувствие. Большинство из госпитализированных были отпущены домой после оказания им первой медицинской помощи. О причинах возникновения неприятного запаха пока не известно.

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