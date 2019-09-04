СМИ назвали кандидатов на пост главы МАГАТЭ

4 сентября 2019 16:58 (UTC+04:00)

Исполнительный секретарь Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо и исполняющий обязанности главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Корнел Феруцэ претендуют на пост генерального директора организации, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду Зербо на встрече с сотрудниками возглавляемой им организации объявил, что он стал кандидатом на пост главы МАГАТЭ, сообщил источник, который присутствовал на мероприятии. Феруцэ, как пишет агентство, занимает сейчас пост временно исполняющего обязанности главы организации и "претендует на то, чтобы стать" ее полноправным руководителем.

Таким образом, кандидатами на должность гендиректора организации пока являются три человека. Ранее сообщалось, что на пост гендиректора МАГАТЭ также претендует постоянный представитель Аргентины при международных организациях в Вене Рафаэль Гросси.

Новый генеральный директор МАГАТЭ должен приступить к исполнению обязанностей не позднее 1 января следующего года, выдвижение кандидатур на этот пост закончится 5 сентября, заявил ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В конце июля Юкия Амано, возглавлявший МАГАТЭ с 2009 года, скончался на 73-м году жизни. Временно исполняющим обязанности гендиректора агентства Совет управляющих назначил бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ.

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