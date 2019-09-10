КНДР запустила два неопознанных снаряда в сторону Восточного моря

10 сентября 2019 03:40 (UTC+04:00)

КНДР запустила во вторник два неопознанных снаряда в направлении Восточного моря,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов и дальности их полета не сообщается.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР
Другие страны 04:50
Трамп не исключил возможности возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации
Другие страны 00:50
СМИ: число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36
Другие страны 9 сентября 08:30
В Японии из-за тайфуна 20 раненых, около 930 тысяч жилищ остались без света
Другие страны 9 сентября 05:00
В Японии количество отмененных из-за тайфуна авиарейсов превысило 100
Другие страны 8 сентября 11:15
Южная Корея может создать экономический союз с КНДР наподобие ЕС уже через 10 лет
Другие страны 8 сентября 08:54
Лента новостей
США отслеживают ситуацию в связи с данными о запуске снарядов КНДР
Другие страны 04:50
Алжирская оппозиция заявила о необходимости установления переходного периода в стране
Арабские страны 04:10
Британский парламент обсуждает вопрос о проведении досрочных выборов
Другие страны 03:00
Наследный принц Абу-Даби встретился с Нурмагомедовым
Другие страны 02:30
США намерены предотвращать конфликты в Арктике
Другие страны 02:00
Трамп: США нужно проявлять осторожность относительно въезжающих в страну выходцев с Багам
США 01:22
Туркменистан совместно с Китаем производит компьютеры
Туркменистан 01:12
Трамп не исключил возможности возобновления переговоров с КНДР по денуклеаризации
Другие страны 00:50
Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани
Другие страны 00:25