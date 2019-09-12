На севере Мали вооруженные боевики убили военного

12 сентября 2019 02:54 (UTC+04:00)

По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны). Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на источники в малийской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Конвойный отряд попал в засаду в 20 км от населенного пункта Гундам. В результате один военнослужащий погиб, семеро получили ранения, двое из них - тяжелые", - отметили они. В ходе нападения боевики, передвигавшиеся на пикапе, использовали самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие.

В район Гундам направлено подкрепление. Раненые солдаты доставлены в армейский госпиталь в городе Тимбукту.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи. В октябре 2018 года правительство Мали продлило на год режим чрезвычайного положения, принимая во внимание сохраняющуюся террористическую угрозу.

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