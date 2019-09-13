Мнучин: Huawei не является пешкой в торговых переговорах США и Китая

Китайская телекоммуникационная компания Huawei не является пешкой в переговорах между США и Китаем по урегулированию споров в сфере торговли. Об этом заявил в четверг американский министр финансов Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Модератор конференции сделал соответствующее предположение о роли компании в американо-китайских переговорах в сфере торговли. "Нет, я не думаю, что справедливо будет утверждать, что она Huawei является пешкой. Частично проблема Huawei связана с вопросом национальной безопасности, вне всякого сомнения. Мы ведем переговоры со своими союзниками по этому вопросу", - сказал министр.

Он пояснил, что в ряде аспектов ситуация вокруг Huawei не имеет отношения к американской национальной безопасности. "Именно поэтому президент США Дональд Трамп сказал председателю Китая Си Цзиньпину на прошлой встрече, что мы рассмотрим [возможность предоставления компании] лицензии для тех аспектов, которые не связаны с нашей обеспокоенностью в сфере национальной безопасности", - пояснил Мнучин.

В начале сентября Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут обсуждать деятельность Huawei на переговорах с Китаем по урегулированию двустороннего спора в сфере торговли. Ранее американский лидер заявлял, что открыт для включения вопроса Huawei в повестку торговых переговоров с Китаем. Так, в ходе встречи с Си Цзиньпином на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке 28-29 июня он обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в четверг подтвердил, что рабочие группы Соединенных Штатов и КНР на следующей неделе намерены обсудить проблему дисбаланса в двусторонних торговых отношениях, а также вопрос защиты инвесторов. По словам Лю Хэ, Китай приветствует шаги американской стороны, принявшей решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило, что 13-й раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.