НАСА провело учебную эвакуацию экипажа "вернувшегося из космоса" Starliner

13 сентября 2019 08:55 (UTC+04:00)

НАСА провело учебную эвакуацию экипажа из макета капсулы новейшего космического корабля Starliner, сымитировав условия прибытия корабля после воображаемого пилотируемого полета, заявило ведомство в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило НАСА, специалисты ведомства и компании Boeing, которая строит корабль по контракту, "отработали шаги по обнаружению аппарата Starliner и безопасному извлечению экипажа". Испытание прошло еще в среду, однако сообщили о нем позднее.

НАСА также опубликовало снимки прошедших учений, на них виден "приземлившийся" на полигоне макет спусковой капсулы корабля, парашют и спасательная техника.
В августе аналогичную операцию по учебному поиску корабля и извлечению экипажа НАСА провело для принадлежащего компании SpaceX новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon. В отличие от Starliner, корабль Crew Dragon совершает посадку на воду.

Компания Boeing наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельной доставки американских астронавтов на МКС. В отличие от SpaceX, которая в беспилотном режиме запустила корабль Crew Dragon в марте 2019 года, Boeing пока не испытывал свой новый корабль Starliner в реальном полете. Ранее планировалось, что его первый беспилотный рейс состоится в августе текущего года, но сейчас дата его не определена. В США рассчитывают, что первые пилотируемые запуски обоих кораблей достоятся до конца 2019 года, но точных сроков не называется.

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