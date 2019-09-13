НАСА провело учебную эвакуацию экипажа "вернувшегося из космоса" Starliner

НАСА провело учебную эвакуацию экипажа из макета капсулы новейшего космического корабля Starliner, сымитировав условия прибытия корабля после воображаемого пилотируемого полета, заявило ведомство в своем Twitter-аккаунте, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщило НАСА, специалисты ведомства и компании Boeing, которая строит корабль по контракту, "отработали шаги по обнаружению аппарата Starliner и безопасному извлечению экипажа". Испытание прошло еще в среду, однако сообщили о нем позднее.

НАСА также опубликовало снимки прошедших учений, на них виден "приземлившийся" на полигоне макет спусковой капсулы корабля, парашют и спасательная техника.

В августе аналогичную операцию по учебному поиску корабля и извлечению экипажа НАСА провело для принадлежащего компании SpaceX новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon. В отличие от Starliner, корабль Crew Dragon совершает посадку на воду.

Компания Boeing наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по контракту с НАСА для возобновления США самостоятельной доставки американских астронавтов на МКС. В отличие от SpaceX, которая в беспилотном режиме запустила корабль Crew Dragon в марте 2019 года, Boeing пока не испытывал свой новый корабль Starliner в реальном полете. Ранее планировалось, что его первый беспилотный рейс состоится в августе текущего года, но сейчас дата его не определена. В США рассчитывают, что первые пилотируемые запуски обоих кораблей достоятся до конца 2019 года, но точных сроков не называется.

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