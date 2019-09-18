Япония сожалеет о своем исключении из списка главных торговых партнеров Южной Кореи

Власти Японии выразили сожаление в связи с исключением страны из списка приоритетных торговых партнеров Южной Кореи. Об этом в среду заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, комментируя соответствующий шаг южнокорейский властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это заслуживает крайнего сожаления", - приводит его слова агентство Kyodo.

Решение об исключении Японии из перечня приоритетных торговых партнеров Южной Кореи вступило в силу 18 сентября. Ранее в Республике Корея существовало разделение партнеров на две категории, где в отношении первой действовал льготный режим экспорта стратегических товаров, а для второй - обычный. Теперь первая категория делится еще на две подгруппы. Одна из них сохраняет льготный формат, а в другую войдут страны, которые применяют систему контроля экспорта, не соблюдая принципы соответствующих международных правил. К последней теперь относится Япония.

В конце августа Япония вывела Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Перед этим 1 июля Токио ужесточил контроль за поставками Сеулу трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого послужили, в частности, подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.

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