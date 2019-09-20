США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров

20 сентября 2019 21:52 (UTC+04:00)

Соединённые Штаты временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с рекомендацией межведомственного комитета торговое представительство приняло решение об исключении товаров (из списка товаров, облагающихся пошлинами - прим.), указанных в приложении", - говорится в сообщении регулятора.
Отмечается, что освобождение этих товаров от пошлин продлится год с момента публикации документа.
К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика терпит большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.

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