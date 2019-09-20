США временно освободили от пошлин более 300 китайских товаров

Соединённые Штаты временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагающихся пошлинами, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В соответствии с рекомендацией межведомственного комитета торговое представительство приняло решение об исключении товаров (из списка товаров, облагающихся пошлинами - прим.), указанных в приложении", - говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что освобождение этих товаров от пошлин продлится год с момента публикации документа.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика терпит большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.