Судан создал комиссию для расследования силового разгона демонстрантов

22 сентября 2019 02:36 (UTC+04:00)

Правительство Судана в субботу приняло решение создать независимую комиссию по расследованию силового разгона участников акций протеста против бывшего президента Омара аль-Башира и переходного военного совета, в частности, событий в июне, когда погибли десятки демонстрантов, говорится в сообщении правительства для прессы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр Абдалла Хамдук с учетом полномочий, возложенных на него конституционным документом на переходный период, выпустил сегодня решение о формировании независимой комиссии для расследования, в которую войдут семь человек. Главой комиссии становится судья Верховного суда, в нее войдут представители министерств юстиции, обороны и МВД, независимые национальные лидеры и юристы", - отметили в правительстве.

Комиссия будет проводить расследование в течение трех месяцев, ее полномочия могут быть продлены на аналогичный срок в случае необходимости.

Она будет принимать жалобы от пострадавших во время разгона демонстраций, их родственников и законных представителей. При ее работе с правительственными или юридическими структурами будет соблюдаться принцип независимости.

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