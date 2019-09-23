"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал

23 сентября 2019 07:46 (UTC+04:00)

"Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) завоевала престижную в США телевизионную премию Emmy как лучший драматический сериал. 71-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в театре Microsoft в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию вел телеканал Fox, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сериал "Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) также победил в номинации "Лучшая драматическая мужская роль второго плана". Награда досталась Питеру Динклэйджу.

Emmy называется прайм-тайм премией, так как присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.

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