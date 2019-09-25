Штангистка из КНДР Лим Джон Сим с мировым рекордом одержала победу на ЧМ в весе до 76 кг

Спортсменка из КНДР Лим Джон Сим завоевала золотую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 76 кг. Соревнования проходят в Паттайе (Таиланд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

26-летняя спортсменка показала результат 276 кг (124 кг в рывке и 152 кг в толчке), обновив собственный мировой рекорд в рывке (123 кг). Второе место заняла китаянка Чжан Ванли (271 кг), замкнула тройку призеров спортменка из Эквадора Нейси Дахомес (245 кг). Россиянка Мария Вострикова заняла восьмое место (230 кг).

У мужчин в весовой категории до 96 кг победу одержал китаец Тянь Тао, показав результат 410 кг (180 кг в рывке и 230 кг в толчке). Второе место занял спортсмен из Катара Фарис Ибрахим (402 кг), третий результат показал грузин Антон Плесной (394 кг). Россиянин Хетаг Хугаев стал седьмым (376 кг), Артур Бабаян - 27-м (345 кг).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике завершится 27 сентября.

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