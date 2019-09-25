Моди получил награду от Билла Гейтса за кампанию по чистоте Индии

25 сентября 2019 08:54 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду получил награду, учреждённую фондом Билла и Мелинды Гейтс, за прогресс страны в обеспечении доступа ее жителей к санитарии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что награду Global Goalkeeper Award индийскому премьеру вручил сам основатель корпорации Microsoft "на полях" проходящей в Нью-Йорке очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мечта господина Махатмы Ганди о чистоте становится реальностью. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кампания "Чистая Индия" спасла от болезней триста тысяч человек. Ничего подобного в мире прежде не было", - сказал Моди на вручении премии.

Правительство Индии во главе Моди в 2014 году дало старт кампании "Чистая Индия", цель которой - очистить страну от мусора ко 2 октября 2019 года, когда индийцы будут отмечать 150-летие Махатмы Ганди. Несмотря на многомиллионные вложения и достигнутый за последние годы значительный прогресс на этом направлении, индийские города остаются лидерами в рейтингах самых загрязнённых мест на планете.

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