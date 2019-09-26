Сенат США продлил финансирование правительства до 21 ноября

26 сентября 2019 22:47 (UTC+04:00)

Конгресс США одобрил резолюцию о временном финансировании федерального правительства до 21 ноября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На прошлой неделе Палата представителей (нижняя палата) утвердила этот документ. В четверг текст был принят Сенатом (верхней палатой) законодательного органа. "За" проголосовали 82 сенатора, "против" - 15. Теперь резолюцию должен утвердить американский президент Дональд Трамп.

Инициатива должна быть одобрена до 30 сентября, когда в стране заканчивается 2019 финансовый год.

В случае непринятия бюджета США грозит новый "шатдаун" - приостановка работы правительства. В последний раз это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год свыше $5,7 млрд на сооружение стены на границе с Мексикой.

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