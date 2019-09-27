Роухани допустил возможность переговоров с США

27 сентября 2019 01:30 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани допускает возможность переговоров с США, если Вашингтон откажется от политики максимального давления и перейдет к диалогу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Штатам следует отказаться от предусловий к такому диалогу. "Предусловие Америки заключается в том, что сперва должны быть реализованы санкции и максимальное давление на иранский народ, а затем Штаты приступят к переговорам", - сказал Роухани на пресс-конференции в Нью-Йорке.
"Мы говорим, что это неверное предусловие. Оно должно быть убрано со стола переговоров, санкции должны быть аннулированы. Прекратите политику максимального давления и начните проводить политику диалога, логики, смысла. Если мы доживем до того момента, когда предусловия будут отметены, конечно, возможность разговора с Америкой появится", - добавил иранский лидер.

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