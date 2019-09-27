Торговые переговоры между Китаем и США возобновятся 10 октября в Вашингтоне

Торговые переговоры между США и Китаем должны возобновиться 10 октября в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС .

По данным одного из них, китайскую делегацию на переговорах возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

В четверг официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн заявил, что власти Китая активно готовятся к 13-му раунду торговых переговоров с Соединенными Штатами.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры, последний, 12-й раунд которых прошел в Шанхае 30-31 июля. На этой неделе рабочие группы двух стран планируют предварительно обсудить проблемы торгового дисбаланса и защиты инвесторов.

По словам вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, Пекин положительно оценил шаги американской стороны, которая перенесла с 1 на 15 октября повышение пошлин с 25% до 30% на китайские товары стоимостью $250 млрд. В свою очередь власти Китая решили с 17 сентября освободить от дополнительных тарифов 16 наименований торговой номенклатуры из Соединенных Штатов.

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