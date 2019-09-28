Компании из РФ ищут возможности для начала поставок нефтегазового оборудования в Аргентину

Более десяти российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа в Аргентине, которая прошла на этой неделе в Буэнос-Айресе. Представители производителей нефтегазового оборудования из России, в ходе поездки они провели встречи с потенциальными клиентами и подписали ряд рамочных соглашений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этот раз очень много российских производителей принимало участие в этой выставке. Они очень активно устанавливали контакты с аргентинскими компаниями", - сказал журналистам торговый представитель России в Аргентине Сергей Деркач.

В этом году на выставке были значительно больше представлены регионы РФ. "Раньше приезжали компании федерального масштаба, сейчас много представителей среднего бизнеса, которые с интересом смотрят на Аргентину", - отметили в торгпредстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.