Компании из РФ ищут возможности для начала поставок нефтегазового оборудования в Аргентину

28 сентября 2019 23:01 (UTC+04:00)

Более десяти российских компаний приняли участие в 12-й выставке нефти и газа в Аргентине, которая прошла на этой неделе в Буэнос-Айресе. Представители производителей нефтегазового оборудования из России, в ходе поездки они провели встречи с потенциальными клиентами и подписали ряд рамочных соглашений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этот раз очень много российских производителей принимало участие в этой выставке. Они очень активно устанавливали контакты с аргентинскими компаниями", - сказал журналистам торговый представитель России в Аргентине Сергей Деркач.

В этом году на выставке были значительно больше представлены регионы РФ. "Раньше приезжали компании федерального масштаба, сейчас много представителей среднего бизнеса, которые с интересом смотрят на Аргентину", - отметили в торгпредстве.

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