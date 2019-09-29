В BP не комментируют спекуляции о возможной отставке главы холдинга Дадли

Британская нефтегазовая компания BP не будет комментировать появившиеся в прессе слухи о возможной отставке главы компании Роберта Дадли, сообщил пресс-секретарь нефтяного холдинга.

"Мы не комментируем спекуляции", - сказал собеседник агентства, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Ранее британский телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщил, что генеральный директор нефтяной компании British Petroleum Роберт Дадли планирует уйти в отставку в течение 12 месяцев.

Сообщалось, гендиректор BP уже обсудил планы выхода на пенсию с председателем правления BP Хельге Лундом. По словам источников телеканала, Дадли может объявить о предстоящей отставке уже в конце октября, когда компания опубликует финансовые результаты за III квартал.

По информации Sky News, после того, как 64-летний Дадли покинет занимаемый пост, гендиректором BP может стать вице-президент компании Бернард Луни. Роберт Уоррен Дадли возглавил компанию British Petroleum в октябре 2010 года.



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