Пять человек пострадали при нападении неизвестного с ножом в торговом центре в США

По меньшей мере пять человек пострадали в субботу в результате нападения вооруженного ножом неизвестного в торговом центре в округе Балтимор (штат Мэриленд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел примерно в 14:00 по местному времени. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

Полиция открыла огонь по нападавшему, информация о его состоянии не приводится. Другие подробности пока не поступали.

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