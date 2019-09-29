Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до пятой категории

29 сентября 2019 07:26 (UTC+04:00)

Ураган "Лоренцо", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до пятой категории. Об этом в воскресенье сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, максимальные порывы ветра выросли до 72 м/с, что соответствует пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, которая характеризует ураганы максимальной силы.

Ураган продолжает движение на север со скоростью 17 км/ч и в настоящее время находится в 2270 км от Азорских островов. Ожидается, что "Лоренцо" достигнет их берегов во вторник.

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