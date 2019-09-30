Курц заявил об угрозе безработицы в Германии из-за плохой экономической ситуации

30 сентября 2019 01:08 (UTC+04:00)

Плохая экономическая ситуация в Германии угрожает ей ростом уровня безработицы. Об этом заявил в воскресенье председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц после победы своей партии на парламентских выборах в Австрии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, он осознает ответственность, которую на него возложили избиратели, чтобы работать на пользу Австрии. "Я знаю, что происходит в мире вокруг нас, перед нами стоит много испытаний. В Германии - чертовски плохая экономическая ситуация, там есть опасность роста безработицы. Нерешенным остается вопрос с Brexit. Это вызовы, которые оказывают влияние на Австрию. Нам предстоят трудные времена, поэтому я хочу хорошо трудиться во благо своей страны", - подчеркнул Курц в беседе с журналистами.

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