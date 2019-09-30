Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку

Певица и актриса Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили свою помолвку в Лос-Анджелесе, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы устроили прекрасный праздник с семьей и близкими друзьями вчера вечером", - прокомментировал Родригес фотографию с Лопес в инстаграме.

О помолвке 50-летняя Дженнифер и 44-летний Алекс объявили в марте текущего года. На тот момент они уже встречались на протяжении двух лет. Родригес сделал предложение во время совместного отдыха на Багамских островах.

У Лопес двое близнецов от предыдущего брака (Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел), а у Родригеса две дочери Элла Александр (11) и Наташа Александр (14). По словам источника, близкого паре, "дети прекрасно ладят между собой и давно хотели, чтобы Дженнифер и Алекс поженились".

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