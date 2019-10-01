Bloomberg: Эквадор покинет ОПЕК в январе 2020 года

1 октября 2019 21:58 (UTC+04:00)

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на Министерство природных ресурсов страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, такой шаг связан "с трудностями и внутренними проблемами, относящимися к финансовой стабильности, которые страна должна преодолеть".

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, в 1992 году страна приостанавливала свое членство в организации, возобновив его в 2007 году. Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8,3 млрд баррелей нефти. Добыча нефти в 2018 году составляла 517 тыс. баррелей в сутки.

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