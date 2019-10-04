Власти США выступили против дополнительного шифрования данных в приложениях Facebook

4 октября 2019 02:36 (UTC+04:00)

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр намерен направить в американскую компанию Facebook ("Фейсбук") запрос о приостановке выполнения планов, предполагающих дополнительное шифрование информации в принадлежащих ей соцсетях и приложениях. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты "Уолл-стрит джорнэл", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам источников издания, Барр подготовил открытое письмо в Facebook, которое также подписали исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн и представители Австралии и Великобритании. Послание, как ожидается, будет опубликовано в течение суток. В нем подчеркивается, что Facebook следует предложить какие-либо варианты, которые позволят правоохранительным органам в целях проведения расследований получать доступ к передаваемой через приложения компании информации.

В письме подчеркивается, что "компаниям нельзя позволять пользоваться безнаказанностью", когда дело касается жизни и безопасности детей. Как полагает Барр, "если у [главы Facebook Марка] Цукерберга есть заслуживающий доверия план по обеспечению безопасности более 2 млрд пользователей "Фейсбука", пришло время рассказать, в чем он заключается".

Газета приводит комментарий официального представителя Facebook относительно данного письма. "Мы решительно выступаем против попыток правительства создать для себя секретные каналы с целью получения информации, поскольку это негативным образом скажется на сохранности личных данных людей по всему миру, а также их безопасности", - отметили в компании.

Цукерберг в марте заявил, что Facebook нацелена на развитие в своих приложениях и соцсетях функций, позволяющих обмениваться зашифрованными сообщениями, а также призванных обеспечить защиту личных данных. Он тогда отметил, что компания не планирует строить центры по хранению и обработке данных пользователей в государствах, где, как она считает, нарушают права человека.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория соцсети "Фейсбук" превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов. В этот список включены соцсети "Фейсбук" и "Инстаграм", а также приложения WhatsApp ("Вотсап") и Messenger ("Мессенджер").

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