В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка

6 октября 2019 08:22 (UTC+04:00)

В национальном парке Хао Яй на юге Таиланда пять слонов погибли, пытаясь спасти слоненка, попавшего в водопад, об этом сообщает местный ресурс Matichon Online, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Трагедия произошла рано утром в минувшую субботу, 5 октября. Сотрудники национального парка, услышав рев слонов, обнаружили в местном ручье утонувшего трехлетнего слоненка и двух взрослых особей, которые пытались спасти его и выглядели измученными.

Спустившись к нижней части водопада, рейнджеры обнаружили еще пять утонувших слонов. Выживших особей спустя несколько часов удалось спасти при помощи веревок.

Похожая трагедия произошла в этом же месте в 1992 году, тогда погибли восемь слонов.

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