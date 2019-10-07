Гренадец Питерс выиграл чемпионат мира по легкой атлетике в метании копья

7 октября 2019 00:27 (UTC+04:00)

Гренадский спортсмен Андерсон Питерс одержал победу в метании копья на чемпионате мира по легкой атлетике. Мировое первенство проходит в Дохе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

21-летний спортсмен показал результат 86,89 м, вторым стал эстонец Магнус Кирт (86,21 м), третьим - немец Йоханнес Феттер (85,37 м).

Также Питерс является бронзовым призером Игр Содружества (2018), победителем Панамериканских игр (2019), бронзовым призером молодежного чемпионата мира среди спортсменов не старше 20 лет (2016).

Первое место в общекомандном зачете досрочно заняла сборная США, в активе американских спортсменов на данный момент 13 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовые награды. Второе место обеспечила себе команда Кении (5-2-4), третье место занимает сборная Ямайки (3-4-4).

Чемпионат мира в Дохе завершится в воскресенье.

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