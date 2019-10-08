Япония заявила протест КНДР из-за столкновения судна с патрульным кораблем

МИД Японии по дипломатическим каналам заявил протест Северной Корее в связи со столкновением корейского рыболовного судна с патрульным кораблем управления рыбного хозяйства Японии в исключительной экономической зоне Японии, сообщил телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протест был передан северокорейской стороне через посольство Японии в Пекине.

В понедельник утром патрульное судно управления рыбного хозяйства Японии в исключительной экономической зоне в районе полуострова Ното префектуры Исикава обнаружило крупное рыболовное судно Северной Кореи. На призыв покинуть ИЭЗ Японии северокорейское судно неожиданно приблизилось и совершило столкновение. В результате все 60 членов экипажа оказались за бортом, а само северокорейское судно затонуло. Все члены экипажа были спасены и переданы на подоспевшее еще одно северокорейское судно.

Оппозиция Японии намерена поднять в парламенте вопрос о правомочности такой передачи северокорейских рыбаков, которые занимались браконьерским ловом в исключительной экономической зоне.

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