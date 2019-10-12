Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"

Для 8 тысяч человек в японских префектурах Токио, Сидзуока и Гумма объявлена эвакуация, еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал NHK.

Объявление об эвакуации, которое получили 8 тысяч человек, означает, что существует угроза для жизни и здоровья из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19.

Еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.

В городе Итихара жители зафиксировали смерч. Один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе трое детей. На кадрах, снятых в городе, видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.

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