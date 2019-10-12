Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"

12 октября 2019 08:13 (UTC+04:00)

Для 8 тысяч человек в японских префектурах Токио, Сидзуока и Гумма объявлена эвакуация, еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал NHK.

Объявление об эвакуации, которое получили 8 тысяч человек, означает, что существует угроза для жизни и здоровья из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19.

Еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.

В городе Итихара жители зафиксировали смерч. Один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе трое детей. На кадрах, снятых в городе, видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Почти 2000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хагибис"
Другие страны 07:05
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" остались без света почти полмиллиона домов
Другие страны 06:19
Малазийская компания может внедрить систему зеленых технологий в Узбекистан
Энергетика 11 октября 14:34
Абэ призвал принять меры для защиты населения перед тайфуном "Хагибис"
В мире 11 октября 08:47
Тайфун "Хагибис" привел к масштабным перебоям в работе транспорта в Японии
Другие страны 11 октября 08:09
Власти Японии информируют туристов о приближающемся тайфуне
Другие страны 11 октября 07:00
Лента новостей
Россия и Китай согласовали контракт на разработку тяжелого вертолета
Россия 08:27
Азербайджан в тройке самых популярных направлений для стран Ближнего Востока
Туризм 08:00
В США умер актер Роберт Форстер
США 07:47
В США начали расследование в отношении адвоката Трампа
США 07:37
Почти 2000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хагибис"
Другие страны 07:05
В Канаде задержаны два подростка, направившие в школы сообщения с угрозами
Другие страны 06:41
В Японии из-за тайфуна "Хагибис" остались без света почти полмиллиона домов
Другие страны 06:19
В Шотландии задержали француза, подозреваемого в убийстве всей своей семьи
Европа 05:53
И.о. главы министерства внутренней безопасности США Макалинан уходит с поста
США 05:27