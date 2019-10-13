Четыре человека погибли после удара тайфуна "Хагибис"

13 октября 2019 03:24 (UTC+04:00)

По крайней мере четыре человека погибли, еще 17 числятся пропавшими в Японии, на которую обрушился тайфун "Хагибис". Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время спасательные службы Японии при поддержке подразделений Сил самообороны продолжают спасение людей из районов Японии, где тайфун "Хагибис" вызвал наводнения. В частности, крайне сложная ситуация сложилась в префектуре Нагано, где из-за разлива реки Синано затоплены обширные территории.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу. Местные власти объявили максимальный уровень угрозы в 12 префектурах центральной части страны, включая Токио. В настоящее время это предупреждение снято, постепенно восстанавливается авиационное и железнодорожное сообщение, открываются скоростные автомобильные магистрали.

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