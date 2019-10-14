Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco

Власти Саудовской Аравии намереваются разместить на местной бирже до 3% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Это может произойти уже в ноябре текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, на данный момент приоритетом для Эр-Рияда является IPO именно на Саудовской фондовой бирже. Листинг на одной из международных площадок может произойти позднее.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что IPO Saudi Aramco может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже и продолжиться в 2020 году продажей еще 1% акций на одной из международных площадок.

До этого также сообщалось, что в общей сложности к продаже власти королевства намереваются предложить 5% компании. В целом акции Saudi Aramco предварительно оценивались в $2 трлн.

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