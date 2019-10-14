Эр-Рияд намерен продать до 3% акций Saudi Aramco

14 октября 2019 23:57 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии намереваются разместить на местной бирже до 3% акций национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Это может произойти уже в ноябре текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает издание, на данный момент приоритетом для Эр-Рияда является IPO именно на Саудовской фондовой бирже. Листинг на одной из международных площадок может произойти позднее.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что IPO Saudi Aramco может начаться в 2019 году с размещения 1% акций на саудовской бирже и продолжиться в 2020 году продажей еще 1% акций на одной из международных площадок.

До этого также сообщалось, что в общей сложности к продаже власти королевства намереваются предложить 5% компании. В целом акции Saudi Aramco предварительно оценивались в $2 трлн.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
Другие страны 14 октября 22:06
Кадыров заявил, что наследный принц Саудовской Аравии намерен посетить Чечню
Другие страны 14 октября 21:26
Saudi Aramco в ближайшее время объявит IPO
В мире 14 октября 12:49
Узбекистан откроет постоянный рейс в Мюнхен
Бизнес 14 октября 10:58
Саудовская Аравия решит, как ответить Ирану, после расследования атак на свои НПЗ
Арабские страны 13 октября 20:35
Эр-Рияд отрицает причастность к атаке на иранский танкер в Красном море
Арабские страны 13 октября 17:41
Лента новостей
Трамп осудил видеоролик, в котором он показан расправляющимся со своими оппонентами
Другие страны 00:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в совместном ужине с главами государств и правительств, участвующими в VII Саммите Тюркского совета (ФОТО)
Политика 14 октября 23:34
Президент Ильхам Алиев встретился с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым (ФОТО)
Политика 14 октября 23:27
Явка на парламентских выборах в Польше побила тридцатилетний рекорд
Другие страны 14 октября 23:20
Желудки крабов из Темзы оказались набиты пластиком
Другие страны 14 октября 22:55
Telegram может отложить запуск своей криптовалюты
Другие страны 14 октября 22:23
Главы Генштабов Вооруженных сил РФ и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Турция 14 октября 22:08
Путин и король Саудовской Аравии обсудили военно-техническое сотрудничество
Другие страны 14 октября 22:06
В Гвинее один человек погиб при протестах
Другие страны 14 октября 21:39