Более 33 тыс. жителей Канады остались без света из-за непогоды

18 октября 2019 00:29 (UTC+04:00)

Более 33 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за массовых повреждений линий электропередачи, вызванных порывистыми ветрами, которые обрушились на атлантические провинции Канады Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Национального метеобюро, скорость ветра достигала 25 м/с. В результате были повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, что вызвало обрывы на электросетях. Местами порывами ветра были сорваны крыши с частных домов. Как сообщили специалисты энергосетевых компаний региона, аварийные бригады уже ведут ремонтные работы.

Из-за непогоды в международном аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия) были задержаны или отменены десятки авиарейсов. О пострадавших информации не поступало.

В настоящее время стихия движется в сторону провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Air Canada продлила отмену полетов на Boeing 737 MAX до 14 февраля
Другие страны 17 октября 06:14
Канада временно приостановила продажу вооружения Турции
Другие страны 16 октября 06:33
Студенты Бакинской высшей школы нефти представили Азербайджан на престижном международном нефтегазовом конкурсе (ФОТО)
Общество 15 октября 13:09
Беларусь и Россия обсудили подходы к выстраиванию диалога с США и Канадой
Беларусь 15 октября 11:54
Узбекистан откроет постоянный рейс в Мюнхен
Бизнес 14 октября 10:58
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Другие страны 14 октября 00:06
Лента новостей
Семьи жертв крушения Boeing 737 в Эфиопии готовят иск к американским авиакомпаниям
Другие страны 01:02
Гутерреш поприветствовал договоренности США и Турции по Сирии
Турция 00:57
В Азербайджане отмечается 28-я годовщина восстановления государственной независимости
Политика 00:01
При стрельбе на празднике в Мексике погибли три человека
Другие страны 17 октября 23:58
Глава МИД Турции прокомментировал результаты переговоров с США
Турция 17 октября 23:18
Саммит ЕС одобрил новое соглашение по Brexit. Великобритания сможет покинуть союз 1 ноября
Другие страны 17 октября 22:45
Из-за сильного ветра на востоке США без света остались 547 тыс. жителей
США 17 октября 22:08
Турция приостановит свою военную операцию в Сирии на 120 часов
Турция 17 октября 21:46
Туск выразил надежду на возвращение Великобритании в Евросоюз
Другие страны 17 октября 21:42