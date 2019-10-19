Власти Ливана не будут вводить новых налогов для пополнения бюджета

19 октября 2019 23:01 (UTC+04:00)

Правительство Ливана пополнит бюджет без введения каких-либо новых налогов или сборов, сообщил в субботу министр финансов Ливана Али Хассан Халиль после экстренной встречи у премьер-министра Рафика Харири по поводу мер для преодоления экономического кризиса в стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"На встрече с премьером Харири подтвердили, что пополнение бюджета будет происходить без введения каких-либо новых налогов или сборов, а также отмену всех предлагаемых проектов в этой связи от любой из сторон, и принятие серьезных реформистских планов с участием банковского и других секторов, чтобы не накладывать никаких обязательств на людей и даже небольших налогов", - написал Халиль в микроблоге в социальной сети Twitter.

В субботу Харири провел встречу с рядом министров, включая министров финансов и промышленности, чтобы обсудить меры по преодолению экономического кризиса в стране, спровоцировавшего массовые антиправительственные демонстрации. В пятницу вечером премьер дал правительству 72 часа, чтобы разработать такие меры.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу повстречался с участниками акций протеста, заявив, что "понимает их чувства". Как отметил Аун в микроблоге в социальной сети Twitter, "будет обнадеживающее решение" ливанского кризиса.

Как ожидается, кабинет министров Ливана соберется в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.

В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

В субботу Харири провел встречу с рядом министров, включая министров финансов и промышленности, чтобы обсудить меры по преодолению экономического кризиса в стране, спровоцировавшего массовые антиправительственные демонстрации. В пятницу вечером премьер дал правительству 72 часа, чтобы разработать такие меры.

Президент Ливана Мишель Аун в пятницу повстречался с участниками акций протеста, заявив, что "понимает их чувства". Как отметил Аун в микроблоге в социальной сети Twitter, "будет обнадеживающее решение" ливанского кризиса.

Как ожидается, кабинет министров Ливана соберется в воскресенье, чтобы обсудить пути выхода из критической ситуации.

В четверг в Ливане вспыхнули массовые демонстрации. В пятницу вечером в Бейрут были введены дополнительные силы армии. Военные для разгона демонстрантов в центре города применили резиновые пули. Сотрудники МВД при разгоне активистов использовали слезоточивый газ и водометы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Саудовская Аравия попросила подданных не ездить в Ливан из-за протестов
Арабские страны 19 октября 02:19
ООН призвала Израиль и Ливан избежать эскалации конфликта
В мире 18 октября 12:22
В Бейруте проходят массовые акции протеста
Другие страны 18 октября 06:37
Физлицам Казахстана списано еще почти $200 млн долгов
Бизнес 16 октября 18:56
Обнародована цифра перечисления налогов и пошлин в госбюджет
Бизнес 10 октября 18:00
В Узбекистане снизят налог на учреждение некоммерческой организации
Бизнес 5 октября 12:12
Лента новостей
Джонсон предупредил депутатов, что ЕС может отказать в продлении Brexit
Европа 00:25
Вучич планирует встретиться с Путиным
В мире 00:03
В одном из вагонов поезда в Берлине произошел пожар
Европа 19 октября 23:44
Помпео назвал трусливым теракт в мечети в Афганистане
США 19 октября 23:25
И.о. премьера Испании заявил, что насилие не сломит государство
Европа 19 октября 22:40
Макрон призвал Джонсона уточнить позицию по Brexit
Европа 19 октября 22:15
ЕС предоставит отсрочку по Brexit, если Джонсон направит соответствующий запрос
Европа 19 октября 21:55
Москва предложила Баку создать центр ядерной науки и технологий
Экономика 19 октября 21:32
Кубинский президент примет участие в саммите Движения неприсоединения в Азербайджане
Политика 19 октября 21:31