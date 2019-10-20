В Боливии пройдут президентские и парламентские выборы

20 октября 2019 01:21 (UTC+04:00)

Президентские и парламентские выборы состоятся в воскресенье в Боливии. Помимо главы государства, гражданам страны предстоит избрать 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени и будут работать до 16:00. Предварительные итоги голосования будут объявлены вечером.

На высший государственный пост претендуют девять кандидатов. Основная борьба развернется между действующим главой государства Эво Моралесом и экс-президентом Карлосом Месой, руководившим страной с октября 2003 года по июнь 2005 года.

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