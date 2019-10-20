В Чили в ходе протестов за сутки были задержаны более 1400 человек

20 октября 2019 23:46 (UTC+04:00)

Более 1400 человек задержаны в Чили в ходе протестов, сопровождающихся беспорядками, за последние сутки. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция BioBio со ссылкой на прокуратуру, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, 614 человек были задержаны в столичном округе. В остальных городах страны было задержано 848 человек.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. В ходе протестов пострадали более 500 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо с 22:00 (04:00 мск) 19 октября до 07:00 (13:00 мск) 20 октября был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.

Власти Консепсьона уже сообщили о повторном введении комендантского часа.

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