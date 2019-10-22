Помпео поздравил Трюдо с успехом на выборах

Госсекретарь США Майк Помпео назвал успехом результаты Либеральной партии Канады во главе с Джастином Трюдо на выборах и поздравил их с этим, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы поздравляем Джастина Трюдо и Либеральную партию с их успехом на прошедших федеральных выборах в Канаде. Приверженность Канады к демократии является примером для стран во всем мире", - говорится в заявлении Помпео, распространенном во вторник госдепартаментом.

В понедельник в Канаде прошли выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Согласно предварительным данным ЦИК, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, но не набирает абсолютного большинства в 170 мандатов. После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 158 округах. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.

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