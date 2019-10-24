В МИД КНДР заявили о доверии Ким Чен Ына и Трампа друг другу

24 октября 2019 02:43 (UTC+04:00)

Лидеры КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп сохраняют доверие друг к другу, при этом дружеские отношения между ними остаются прочными. Об этом говорится в заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана, текст которого опубликовало в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Подтверждаю, что дружеские отношения между нашим председателем Госсовета и президентом Трампом прочны и их доверие друг к другу по-прежнему сохраняется", - подчеркивается в заявлении.

Как отметил Ким Ге Гван, несколько дней назад он был принят руководителем КНДР и доложил ему в том числе о ситуации в отношениях в США. По словам советника, в ходе этой встречи Ким Чен Ын сообщил ему, что "отношения между ним и президентом Трампом являются особыми".

При этом в заявлении Ким Ге Гвана выражается надежда на то, что "на основе таких дружеских отношений [между двумя лидерами] возникнет движущая сила, позволяющая преодолеть все препятствия между КНДР и США и продвинуть отношения между двумя странами в направлении улучшения".

Советник МИД КНДР посетовал, что вопреки воле президента Трампа политические круги Вашингтона и кураторы отношений с КНДР в администрации США "до сих пор охвачены мыслями холодной войны и идеологически предвзятым взглядом, без разбора враждуют" с республикой. "Мы хотим видеть, как США мудро проведут конец этого года", - резюмировал Ким Ге Гван.

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