В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо

25 октября 2019 23:44 (UTC+04:00)

В Таиланде мужчина в последние секунды перед кремацией обратил внимание, что его супруга еще жива, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Женщину признали мертвой еще 20 октября. После этого семья 70-летней "покойницы" начала готовиться к похоронам.

На протяжении трех дней женщина лежала в гробу при низкой температуре в местном буддистском храме. Перед кремацией ее муж проводил традиционный обряд омовения тела супруги и заметил, как ее веки дрожат. Также он увидел, что она едва уловимо дышит, более того, он не чувствовал, что ее тело окоченело. Женщину доставили в больницу. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Принцессу Таиланда Сириндон госпитализировали
Другие страны 18 октября 07:32
Американскую модель нашли мертвой в пустыне в ящике, залитом бетоном
Другие страны 18 октября 06:57
В Техасе предъявили обвинения экс-полицейскому, застрелившему афроамериканку
Другие страны 15 октября 07:15
В Нью-Йорке четыре человека погибли в результате стрельбы у клуба
Другие страны 12 октября 18:14
Новая авиакомпания выходит на грузинский авиационный рынок
Южный Кавказ 8 октября 16:13
В Таиланде пять слонов погибли, пытаясь вытащить из водопада слоненка
Другие страны 6 октября 08:22
Лента новостей
Fiat Chrysler of America отзывает 107 тыс. пикапов в США
Другие страны 00:32
Дефицит бюджета США в 2019 финансовом году увеличился на 26%
Другие страны 00:18
Завершился визит Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан
Политика 25 октября 23:35
Число погибших в ходе беспорядков в Чили возросло до 19
Другие страны 25 октября 23:33
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан
Политика 25 октября 23:32
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: В Азербайджане особое внимание уделяется пропаганде культуры мира, поощрению межкультурного и межрелигиозного диалога
Политика 25 октября 23:25
На севере Мексики автотрассы перекрыли из-за лесных пожаров
Другие страны 25 октября 23:19
Число погибших в акциях протеста в Эфиопии возросло до 67
Другие страны 25 октября 23:01
В NASA заявили о соблюдении законодательства, запрещающего сотрудничество с КНР в космосе
Другие страны 25 октября 22:59