И.о. премьера Бельгии назначена Софи Вильмес

27 октября 2019 21:50 (UTC+04:00)

Бельгийский политик Софи Вильмес назначена исполняющей обязанности премьер-министра королевства. Соответствующее заявление размещено в воскресенье на странице Королевского дворца в Twitter. Она стала первой женщиной на должности главы бельгийского правительства, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Софи Вильмес была принята в Королевском дворце в Брюсселе. Она назначается на пост премьер-министра", - говорится в сообщении. AFP уточняет, что Вильмес была назначена на пост исполняющей обязанности главы бельгийского правительства.

Ранее 44-летняя Софи Вильмес занимала пост министра финансов Бельгии. Она заменит на посту премьер-министра Шарля Мишеля, будущего главу Европейского совета.

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