Премьер Таиланда хочет договориться с США о торговых преференциях

30 октября 2019 10:30 (UTC+04:00)

Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча предпримет попытку договориться с представителями США, прибывающими в начале ноября в Бангкок на серию саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров, о восстановлении торговых преференций США на импорт таиландских морепродуктов и других товаров. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post.

"Премьер-министр проведет переговоры на эту тему с представителями США", - сказал газете вице-премьер Таиланда по экономическим вопросам Сомкит Чатусипхитхак, слова которого приводит издание. Вице-премьер сообщил журналистам о готовящихся переговорах после встречи во вторник с временным поверенным в делах США в Таиланде Майклом Хитом, сообщает газета.

Вице-премьер также заявил, что, так как Таиланд и США поддерживают дружеские отношения на протяжении длительного периода времени, вопрос о преференциях "поддается решению путем переговоров".

Более 500 видов товаров, которые Таиланд экспортирует в США, недавним решением американских властей были лишены преференций в связи с недостаточным обеспечением в Таиланде прав рабочих, занятых в производстве этих товаров. Отзыв преференций должен вступить в действие в апреле 2020 года. По данным министерства торговли Таиланда, потери от этой меры для общего объема всего таиландского экспорта составят всего 0,01%, однако предприятия, занимающиеся ловом и производящие замороженные морепродукты, могут значительно пострадать.

Организаторам саммита АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, в котором вместе с лидерами стран АСЕАН примут участие лидеры стран-диалоговых партнеров блока, в том числе США, до сих пор неизвестно, будет ли присутствовать на форумах президент США Дональд Трамп. Экономический блок американских властных структур на бизнес-форуме АСЕАН и отдельном Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме АСЕАН-США, которые пройдут 2-4 ноября в Бангкоке, будет представлять министр торговли США Уилбур Росс.

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