В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме

31 октября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Противоборствующие группы заключённых устроили бунт в тюрьме штата Морелос, который продолжался со вторника на среду, на несколько часов они завладели ситуацией и взяли в заложники охрану тюрьмы, шесть человек погибли в поножовщине, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К моменту установления порядка на территории исправительного учреждения погибли шесть человек, ещё двое были ранены", - заявил в ходе пресс-конференции секретарь правительства штата Морелос Пабло Охеда, видеозапись выступления опубликовало издание Sol de Mexico.

По информации Охеды, который огласил имена погибших заключенных, в конфликте двух преступных группировок был убит руководитель регионального подразделения картеля Новое поколение Халиско Раймундо Исидро Кастро, арестованный в мае этого года по обвинениям в похищениях, масштабном вымогательстве и причинении вреда здоровью.

Прокурор штата Морелос Уриэль Кармона отметил, что все погибшие заключенные скончались от колото-резанных, а не огнестрельных ранений, в результате столкновения двух противоборствующих групп.

Первые сообщения о конфликте появились во вторник, 29 октября, когда комиссия по безопасности штата заявила о конфликте среди заключенных из-за кражи ботинок. По сообщению властей, к 16 часам вторника они восстановили контроль в учреждении, однако беспорядки возобновились с новой силой в среду. Заключенные в ходе междоусобицы взяли в заложники на несколько часов охрану и получили контроль над значительной частью тюрьмы,
Мятежи и жестокие конфликты в мексиканских тюрьмах случаются каждый год. Бунт в тюрьме "Топо-Чико" штата Нуэво-Леон в феврале 2016 года унес жизни почти 50 человек и стал одним из самых кровавых в Мексике за последние годы.

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