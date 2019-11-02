Ребенок в Канаде получил конфеты с каннабисом на Хэллоуин

2 ноября 2019 00:59 (UTC+04:00)

Родители из канадского города Колдбрук в провинции Новая Шотландия нашли конфеты с каннабисом среди сладостей, которые их ребенок получил на Хэллоуин, полиция занимается расследованием инцидента. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил в пятницу телеканал CTV News.

Сообщается, что в четверг родители проверили сладости, которыми его ребенка угостили жители города во время Хэллоуина. Среди конфет они обнаружили упаковку с мармеладом, на которой была специальная этикетка, указывающая на то, что в состав конфет входил каннабис.

Пока неизвестно, кто именно дал ребенку эти сладости. Полиция проводит расследование и призывает родителей проверить сладости, которыми их детей угостили во время праздника.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в англоязычных странах отмечается праздник Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых. С наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. Обычно дети, наряжаясь в костюмы чудовищ, ходят по соседским домам, пугая взрослых, которые откупаются от них сладостями.

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