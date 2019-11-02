Компания - владелец греческого танкера отрицает причастность к утечке нефти близ Бразилии

Греческая компания Delta Tankers, которой принадлежит танкер Bouboulina, отрицает, что судно стало источником загрязнения нефтью пляжей и территориальных вод Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как в нем говорится, судно, шедшее из Венесуэлы в Малайзию, "прибыло в место назначения без каких-либо проблем в ходе плавания, и весь груз был разгружен полностью и без каких-либо потерь".

В пятницу телеканал Globo сообщил, что, как свидетельствуют предварительные результаты расследования, обнародованные властями Бразилии, именно утечка с греческого танкера стала причиной загрязнения нефтью.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.