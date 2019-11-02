Фигуристы Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции

2 ноября 2019 20:26 (UTC+04:00)

Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон заняли первое место на третьем этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в танцах на льду. Соревнования проходят во французском Гренобле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По итогам двух программ французский дуэт получил 222,24 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс (204,84), замкнули тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,34). Российский дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро стал пятым (184,44).

Этап Гран-при во Франции завершится в субботу.

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