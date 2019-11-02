Зариф направит письмо Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф направит письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу по инициативе Тегерана в Персидском заливе, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что президент Ирана Хасан Роухани уже направил письма главам Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и руководству Ирака с представленной им в ходе Генассамблеи ООН инициативой.

"Министр иностранных дел Ирана Зариф в скором времени также направит письмо по этому вопросу генсеку ООН", - сообщил Мусави, добавив, что Иран хочет прилагать совместные усилия со странами Персидского залива по обеспечению безопасности этого региона.

"Это показывает серьезность намерений Ирана, который придает значение странам региона в обеспечении стабильности и безопасности в районе Персидского залива", - добавил официальный представитель МИД.

Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном в сентябре в ходе выступления с трибуны Генассамблеи ООН фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под названием "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.

Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".

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