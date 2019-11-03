Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при США "Формулы-1"

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при США - 19-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лучший круг Боттас проехал за 1 минуту 32,029 секунды. Второе место занял немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель (+0,012), третьим стал голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" (+0,067). Британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса", который в воскресенье может оформить шестой чемпионский титул, показал пятое время (+0,292).

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 22:10.

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