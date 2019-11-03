У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 08.06 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения находился в 86 километрах к западу от города Овалье, в котором проживают более 100 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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