У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

3 ноября 2019 13:43 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки были зафиксированы в 08.06 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения находился в 86 километрах к западу от города Овалье, в котором проживают более 100 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21
В мире 12:05
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в центре Сантьяго
Другие страны 2 ноября 03:09
У побережья Турции произошло землетрясение
Турция 2 ноября 01:11
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8
Другие страны 31 октября 06:38
ООН ищет новое место проведения конференции по климату после отказа Чили
Другие страны 30 октября 21:10
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1
Россия 30 октября 02:30
Лента новостей
Медведев анонсировал встречу группы Россия-АСЕАН по научному сотрудничеству
В мире 15:18
В Бакинском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова прошел традиционный День открытых дверей (ФОТО)
Общество 14:58
Джонсон пообещал не допустить проведения нового референдума о независимости Шотландии
Европа 14:27
Завтра в Баку будет облачно
Общество 14:02
В одной из иранских провинций увеличилась выдача лицензий для промышленных предприятий
Бизнес 13:29
В самолете премьера Японии при полете произошло возгорание
Другие страны 13:16
В Центре заботы о бездомных собаках "Топлан" прошел день открытых дверей (ФОТО)
Общество 12:58
Около 100 тыс. домов остались без электричества из-за шторма на юго-западе Франции
Европа 12:27
Число жертв двух землетрясений на Филиппинах увеличилось до 21
В мире 12:05