В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от недавних тайфунов

Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившихся в сентябре и октябре на страну тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 202 млрд иен ($1,8 млрд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Министерства охраны окружающей среды Японии, эта цифра может в очередной раз возрасти, поскольку работы по ликвидации последствий удара стихии все еще продолжаются.

От тайфуна "Хагибис", в частности, пострадали 38 из 47 префектур страны. В 8,5 тыс. мест нарушены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. га. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

В списке погибших в результате вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и горных обвалов значатся более 90 жителей Японии. В 20 префектурах Японии отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения.

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