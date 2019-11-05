В Японии оценили ущерб сельскому хозяйству от недавних тайфунов

5 ноября 2019 06:04 (UTC+04:00)

Ущерб сельскому и рыболовному хозяйству Японии от обрушившихся в сентябре и октябре на страну тайфунов "Факсай" и "Хагибис" превысил 202 млрд иен ($1,8 млрд), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным Министерства охраны окружающей среды Японии, эта цифра может в очередной раз возрасти, поскольку работы по ликвидации последствий удара стихии все еще продолжаются.

От тайфуна "Хагибис", в частности, пострадали 38 из 47 префектур страны. В 8,5 тыс. мест нарушены оросительные системы поливного земледелия. Пострадали посевы на общей площади в 14 тыс. га. Существенный ущерб нанесен рыболовным портам, прибрежным фабрикам по переработке морепродуктов.

В списке погибших в результате вызванных тайфунами "Факсай" и "Хагибис" наводнений и горных обвалов значатся более 90 жителей Японии. В 20 префектурах Японии отмечен ущерб от оползней, в 139 местах на 71 реке разрушены набережные и защитные сооружения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В самолете премьера Японии при полете произошло возгорание
Другие страны 3 ноября 13:16
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Сацума-Иодзима
Другие страны 2 ноября 20:42
МОК и администрация Токио окончательно согласовали проведение марафона ОИ-2020 в Саппоро
В мире 1 ноября 07:58
Японская корпорация может создать мультимодальный логистический комплекс в Узбекистане
Бизнес 31 октября 16:28
Японская корпорация может внедрить энергетические технологии в города Узбекистана
Бизнес 31 октября 11:17
Mitsubishi внедряет передовые технологии в аграрный сектор Узбекистана
Бизнес 31 октября 09:51
Лента новостей
В администрации США назвали запуск Ираном новых центрифуг ядерным шантажом
Другие страны 05:10
КНДР назвала доклад Госдепа по терроризму политической провокацией
Другие страны 04:48
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 6,9
Другие страны 04:29
В Канаде неизвестный застрелил мужчину около ТЦ
Другие страны 04:11
В Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турция 03:58
Джонсон в случае победы на выборах пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit
Другие страны 03:51
Перевозчик готов доказать непричастность своего танкера к загрязнению побережья Бразилии
Другие страны 03:26
В Чили произошло землетрясение
Другие страны 03:15
В ООН получили уведомление США о выходе из Парижского соглашения
Другие страны 03:04